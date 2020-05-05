Ибрагим Мамедов: Рост числа инфицированных коронавирусом связан со смягчением карантинного режима
БАКУ /Trend/ - Рост числа инфицированных коронавирусом связан со смягчением карантинного режима
Как сообщает Trend, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов.
Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, неизвестно, откроются ли торговые центры 11 мая.
"В регионах уже открыты торговые центры. Им были представлены инструкции. Что касается выхода из дома граждан старше 65 лет, то если в статистике будет положительная динамика, то с 11 мая этот вопрос может быть рассмотрен",- отметил он.
Отметим, что сегодня в Азербайджане выявлено еще 76 случаев заражения коронавирусом, вылечились 28 человек.
(Редактор: Ровшан Гусейнов)
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