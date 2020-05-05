TƏBİB: В случае ухудшения ситуации в Азербайджане режим карантина может быть ужесточен

БАКУ /Trend/ - В случае ухудшения ситуации режим карантина может быть ужесточен.

Об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом Объединения по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) Ягут Гараева, передает во вторник Trend.

Она призвала людей соблюдать требования режима карантина.

"Мы вновь обращаемся к населению с тем, что хотим дальнейшего смягчения карантина, а не его ужесточения. Главное для нас - здоровье людей. Выйти из карантина можно только соблюдая правила", - сказала Гараева.

Она добавила, что новые случаи инфицирования фиксируются как в Баку, так и в регионах. По ее словам, если станет больше случаев инфицирования в регионах, где введены послабления, то и там условия будут ужесточены.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)