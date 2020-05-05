Ибрагим Мамедов: Вопрос открытия Бакинского метро будет рассмотрен после 11 мая

БАКУ /Trend/ - Вопрос открытия Бакинского метро будет рассмотрен после 11 мая.

По данным Trend, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, этот вопрос зависит от степени предотвращения коронавирусной инфекции.

«Ситуация будет вновь обсуждаться 11 мая. Если будут положительные результаты в деле предотвращения заболевания, дата открытия метрополитена станет известна. То есть этот вопрос прояснится после 11 мая»,- сказал он.

(Текст: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)