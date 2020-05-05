Граждане Азербайджана в скором времени будут доставлены в страну из-за рубежа

БАКУ /Tend/ - Граждане Азербайджана, пребывающие за границей, в скором времени будут возвращены в страну чартерными рейсами.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, возвращение граждан Азербайджана из-за границы регулярно обсуждается .

"Однако для их размещения в стране с учетом карантина должны быть соответствующие места, нормальные условия. Некоторые проблемы в данном направлении также связаны с местами карантина в тех странах, где они находятся. Однако принято решение вернуть находящихся за границей граждан Азербайджана в страну чартерными рейсами. Данный вопрос будет решен в ближайшее время", - уточнил Ибрагим Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)