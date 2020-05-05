В Азербайджане установлен новый режим работы для работников образования

БАКУ /Trend/ - Министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ о продлении срока особого рабочего (трудового) режима, введенного в период особого карантинного режима в Азербайджане.

Как сообщает Trend, согласно приказу, в период с 4 по 31 мая численность работников аппарата министерства образования, его организаций, входящих в структуру министерства, в Баку, Сумгайыте, Лянкяране и Абшеронском районе, организаций, которые находятся в подчинении, но не входят в его структуру, а также Государственного агентства по профессиональному образованию и группы управления "Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования Азербайджанской Республики на 2019-2023 годы" должна составлять до 30 процентов от их общего числа.

На работу не должны привлекаться лица, у которых есть несовершеннолетние дети (до семи лет), а также сотрудники, которые присматривают за пожилыми и лицами, нуждающимися в медицинской помощи. Также сотрудники старше 60 лет не должны приходить на работу.

Предпочтение следует отдавать проведению заседаний, встреч и дискуссий с использованием технологического оборудования без физического контакта.

За исключением сбора виз для документов, обмен документами и информацией между сотрудниками должен осуществляться по электронной почте и телефону.

Также говорится, что получение обращений граждан до 31 мая 2020 года должно осуществляться через телефонный информационный центр (146-1) и по электронной почте office@edu.gov.az.