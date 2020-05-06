В Азербайджане лицам с негативным результатом теста на коронавирус отправляются SMS

Общество 6 мая 2020 10:23 (UTC+04:00)
В Азербайджане лицам с негативным результатом теста на коронавирус отправляются SMS

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане лицам с негативным результатом теста на коронавирус отправляются оповещения посредством SMS, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госагентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

Медучреждения, выделенные для лечения больных коронавирусом, автоматизированы Управлением информационных технологий и инноваций Агентства.

Всего в стране автоматизированы 120 пунктов по приему анализов и 19 лабораторий.

Они оснащены компьютерным оборудованием, принтерами, приборами, считывающими баркоды, соответствующим программным обеспечением.

Пункты по приему анализов находятся в медучреждениях специального режима, выделенных для лечения больных коронавирусом, а также эту функцию выполняет скорая медицинская помощь.

Они обрабатывают результаты тестов, размещая их в единой информационной базе, в электронной форме информируют о результатах Оперативный штаб при Кабмине и другие надлежащие госструктуры.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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