В Азербайджане обнародовано расписание школьных телеуроков на 7 мая
БАКУ /Trend/ - Обнародовано расписание школьных занятий на 7 мая в рамках передачи "Время урока", транслируемой при поддержке министерства образования на телеканалах Mədəniyyət (Культура) и ARB Günəş, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.
Отметим, что с 11 марта на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş при организационной поддержке минобразования для учащихся транслируется программа "Время урока", в рамках которой пять дней в неделю проводятся телеуроки. Занятия охватывают все классы.
Также видеоуроки можно посмотреть на YouTube-канале и официальной странице в Facebook министерства образования, на портале видеоуроков ведомства.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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