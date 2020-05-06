В Азербайджане стало расти число инфицированных коронавирусом (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - С середины апреля число инфицированных коронавирусом стало расти, с 27 апреля по 3 мая рост был еще более значительным.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель правления Госагентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Заур Алиев, сообщает в среду Trend.

По его словам, рост числа инфицированных связан со смягчением карантинного режима: "Если раньше люди больше отдавали предпочтение индивидуальным защитным средствам, то сейчас граждане уже не пользуются масками, не соблюдают социальную дистанцию. Если раньше на улицах можно было увидеть 4-5 человек из 10, носящих маски, то в последние дни маски можно редко увидеть у одного или двух человек".

Алиев отметил, что с начала вспышки пандемии коронавируса приоритетом для Азербайджана стало обеспечение безопасности граждан.

В последние два месяца на территории страны применяются карантинные меры. В результате применения этого режима ситуация с коронавирусом в Азербайджане контролируется. В настоящее время в стране ежедневно фиксируются факты инфицирования, активные больные проходят лечение в специальных клиниках.

Председатель правления Агентства отметил, что все пункты страны, предусмотренные для диагностирования коронавируса, за короткое время были полностью автоматизированы: «Поэтому все анализы проводятся быстрее, также как и выявление контактов инфицированных, соответственно и предотвратить массовые заражения тоже удается оперативно».

Заур Алиев добавил, что к настоящему времени число инфицированных по стране составляет 2 127 человек, выздоровели 1 536, число активных больных составляет 563 человека.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)