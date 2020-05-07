В Азербайджане сегодня нестабильная погода

БАКУ /Trend/ - Обнародованы фактические погодные условия на территории Азербайджана.

Как сообщили в четверг Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, начиная с утренних часов седьмого мая на территории Азербайджана наблюдалась нестабильные погодные условия. В большинстве регионов шел дождь, местами интенсивного характера, наблюдались грозы, в Шахдаге выпал снег.

Количество выпавших осадков в Садараке составило 32 миллиметра (81 процент месячной нормы), в Агстафе - 24 миллиметра (45 процентов месячной нормы), в Товузе - 22 миллиметра (41 процент месячной нормы), в Ярдымлы - 19 миллиметров (31 процент месячной нормы), в Гёкчае, Сабирабаде - 14 миллиметров (54 процента месячной нормы), в Сумгайыте, Забрате, Маштаге, Бине - два миллиметра, в Баку - один миллиметр.

Порывы северо-западного ветра в Нефтчале, Агсу, Нафталане достигали 20 метров в секунду, в Лерике, Мингячевире - 18, на Абшеронском полуострове - 15-20 метров в секунду. Высота волн на Нефтяных камнях достигала 2,3 метра.

Температура воздуха в Баку превысила климатическую норму на 7,7 градуса, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 27-29 градусов тепла, в низменных районах 22-27, в горных - до 13 градусов тепла. В Нахчыванской АР температура воздуха составила 15-22 градуса тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)