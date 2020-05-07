Минобразования Азербайджана о непедагогических специальностях, предполагающих право работы в общеобразовательных учреждениях

БАКУ /Trend/ - Наименования непедагогических специальностей, предполагающих также право на педагогическую деятельность в общеобразовательных учреждениях страны, будут ежегодно публиковаться министерством образования Азербайджана.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве, согласно "Правилу о педагогической деятельности", специалистам с высшим образованием, не имеющим педагогического образования по соответствующей специальности, будет разрешено заниматься педагогической деятельностью в общеобразовательных учреждениях.

Прием на работу специалистов с высшим образованием, не имеющих педагогического образования, предусматривается осуществлять в рамках централизованного конкурса по приему учителей на работу. Эти специалисты, в зависимости от базового образования, будут привлечены к соответствующим бесплатным курсам по педагогике, психологии и стратегии обучения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)