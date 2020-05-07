В Азербайджане обнародовано расписание телеуроков по профобразованию на завтра
БАКУ/Trend/ - Опубликовано расписание телеуроков по профессиональному образованию, запланированных на 8 мая в рамках передачи «Время урока» на канале Mədəniyyət (Культура), сообщает в четверг Trend.
Отметим, что с 11 марта на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş при организационной поддержке минобразования для учащихся транслируется программа "Время урока", в рамках которой пять дней в неделю проводятся телеуроки. Занятия охватывают все классы.
Также посмотреть выпуск программы "Время урока" можно на Youtube (https://bit.ly/2WYaWU9), на странице в Facebook, а также на портале видеуроков минобразования (https://video.edu.az/).
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого больничного комплекса модульного типа в Баку
Минобразования Азербайджана о непедагогических специальностях, предполагающих право работы в общеобразовательных учреждениях
Отношение к ветеранам Великой Отечественной войны в Азербайджане более чем образцовое - российский эксперт
В отношении главного бухгалтера Джалилабадского отдела Госфонда соцзащиты возбуждено уголовное дело (ВИДЕО)
Эксперты международной организации составили перечень антикризисных рекомендаций для автотранспортной отрасли
Генсек Международного транспортного форума заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Туркменистаном
Кямран Байрамов: Победа над коронавирусом напрямую зависит от нашей дисциплинированности и ответственности
Кабмин утвердил перечень лицензий и разрешений, направляемых в Государственный таможенный комитет Азербайджана
Министр обороны Закир Гасанов и помощник Президента Азербайджана Магеррам Алиев посетили очередную воинскую часть в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
При поддержке минтранспорта, связи и высоких технологий Азербайджана пройдет онлайн-конференция World Net Summit