Сын Вильяма Гаджиева освобожден от занимаемой должности прокурора (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Сын экс-главы Имишлинского района Вильяма Гаджиева - Магомед Вильям оглу Гаджиев - освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает в четверг Trend, соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор Кямран Алиев.
Согласно приказу Генпрокурора, Магомед Вильям оглу Гаджиев освобожден от должности прокурора Управления организационного и информационного обеспечения Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана.
Факт подтвердили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Отметим, что пятого мая в результате оперативно-следственных мероприятий Службы государственной безопасности в ИВ Имишлинского района был арестован Вильям Гаджиев.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)