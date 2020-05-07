В Азербайджане выявлено 77 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 15 человек – Оперативный штаб

БАКУ /Trend/- Сегодня в Азербайджане выявлено 77 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 15 человек, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб.

По состоянию на сегодняшний день в стране выявлено 2 204 случая инфицирования коронавирусом, вылечился 1 551, скончались 28 человек.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 625 лиц, из них состояние 25 человек оценивается как тяжелое, 33 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период был проведено 175 910 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев)