В Азербайджане выявлено 77 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 15 человек – Оперативный штаб
БАКУ /Trend/- Сегодня в Азербайджане выявлено 77 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 15 человек, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб.
По состоянию на сегодняшний день в стране выявлено 2 204 случая инфицирования коронавирусом, вылечился 1 551, скончались 28 человек.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 625 лиц, из них состояние 25 человек оценивается как тяжелое, 33 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.
За прошедший период был проведено 175 910 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев)
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