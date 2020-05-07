Джейхун Байрамов: Возобновление учебы с 1 июня не предусматривается (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Возобновление учебы с 1 июня не предусматривается, то есть, с этой даты занятия не начнутся.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает в четверг Trend.

По словам министра, Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), подготовив документ по проведению массовых мероприятий, представил его в Кабинет министров: «В ближайшие дни ожидается его утверждение».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)