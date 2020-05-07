В этом году в Азербайджане в первые классы приняты свыше 120 тыс. учеников

БАКУ/Trend/ - Прием в первый класс в Азербайджане был осуществлен в полностью электронном порядке. В этом году в первые классы уже приняты свыше 120 тысяч учеников. Планируется и в дальнейшем рассмотрение электронных обращений от родителей остальных детей.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, для детей, родители которых желают, чтобы они учились в русском секторе, необходимо провести собеседование.

"В систему поступили запросы от родителей 9 621 ученика. С 20 марта будет начата их регистрация. В июне на основании желания родителей собеседования будут проведены либо в онлайн-режиме, либо посредством очной встречи", - отметил Джейхун Байрамов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)