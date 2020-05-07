Минобразования Азербайджана о ситуации вокруг централизованного приема учителей на работу

БАКУ /Trend/ - Централизованный прием учителей на работу предусматривается провести во второй половине июля - начале августа.

Об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, конкурс планируется провести в прошлогоднем формате.

Министр добавил, что 91 процент из почти 1400 учителей со срочными контрактами претендующих на участие в конкурсе по заключению бессрочного контракта, пожелали пройти собеседование в онлайн-форме. Данный процесс завершится до 15 мая. Для тех, кто хочет принять участие в собеседовании в традиционном формате, конкурс будет проведен в июне.

Министр отметил, что проведению собеседования в связи с перемещением учителей ничего не препятствует.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)