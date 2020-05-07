Вступительные экзамены в вузы Азербайджана будут проведены после 20 июля (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Вступительные экзамены в вузы предусматривается провести единовременно после 20 июля.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, передает в четверг Trend.

По ее словам, прием документов абитуриентов будет проведен в электронном формате с 12 мая по пятое июня.

Как и в прошлые годы, конкурс будет проведен на основе 700-балльной шкалы выпускных и вступительных экзаменов.

Абитуриенты, которые примут участия в экзаменах по группам специальностей I-IV, также смогут принять участие в конкурсе по V группе специальностей, с условием сдачи экзамена по способностям.

Из программ вступительного экзамена будут исключены темы, пройденные после первого марта (11-класс), и на экзаменах оценивание этих тем не предусматривается.

Онлайн-отбор специальностей для приема в магистратуру будет осуществлен после утверждения плана приема.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )