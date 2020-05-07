В Азербайджане названы даты приема документов в колледжи

БАКУ /Trend/ - Прием документов для поступления в колледжи на базе 11-летнего среднего образования будет организован с 12 мая по пятое июня в онлайн-форме.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в четверг Trend.

Она сообщила, что прием в колледжи на базе 9-летнего неполного среднего образования будет проведен на основании результатов второго тура выпускных экзаменов.

"Помимо этого, свыше 19 тысяч абитуриентов подтвердили свои заявления для приема в колледжи. Из них четыре тысячи абитуриентов первого марта 2020 года принявшие участие в первом туре выпускных экзаменов, для участия в конкурсе по приему в колледжи в обязательном порядке должны будут пройти второй тур выпускных экзаменов", - сказала Аббасзаде.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)