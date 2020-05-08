Сегодня будут выплачены пенсии по 4 районам Баку

БАКУ/Trend/ - Сегодня будут выплачены пенсии по Хазарскому, Пираллахинскому, Сабунчинскому и Сураханскому районам Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

В ближайшие дни пенсии получат жители других городов и районов страны, а также госслужащие, военнослужащие и лица, имеющие специальные звания.

20 мая будут выданы пособия, стипендии и компенсации за май, 28 мая - адресная государственная социальная помощь.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)