Сегодня будут выплачены пенсии по 4 районам Баку
БАКУ/Trend/ - Сегодня будут выплачены пенсии по Хазарскому, Пираллахинскому, Сабунчинскому и Сураханскому районам Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.
В ближайшие дни пенсии получат жители других городов и районов страны, а также госслужащие, военнослужащие и лица, имеющие специальные звания.
20 мая будут выданы пособия, стипендии и компенсации за май, 28 мая - адресная государственная социальная помощь.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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