Большинство обратившихся за единовременной помощью отказываются от предложенных общественных рабочих мест

БАКУ /Trend/ - Многие граждане, обратившиеся за получением единовременной помощи в 190 манатов, отказываются от предложенных им общественных рабочих мест.

Как сообщает Trend , об этом замминистра труда и социальной защиты населения Анар Алиев сказал в интервью "Yeni TV".

По его словам, это свидетельствует о том, что многие из них имеют доход и обращаются за получением еще большего дохода.

Замминистра отметил, что 190 манатов - это единовременная выплата, и эти средства планируется выделять в течение двух месяцев: "При обращении за статусом безработного гражданам, нуждающимся в работе, предлагаются рабочие места. Были разработаны индивидуальные механизмы для привлечения на рынок труда тех, кто претендует на 190 манатов, но они отказываются. Сегодня для безработных создано 50 тысяч общественных рабочих мест".