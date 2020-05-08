С завтрашнего дня погода в Баку ухудшится

БАКУ/Trend/ - Завтра со второй половины дня до понедельника в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра будет достигать 15-18 м/сек, временами до 20-23 м/сек, в отдельных местах полуострова до 25 м/сек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

10 мая временами ожидаются дожди, местами сильные, а также грозы.

Температура воздуха опустится на 4-7 градусов.

В районах Азербайджана завтра со второй половины дня и до 11 мая установится нестабильная погода, временами будут идти дожди, местами ливни, в северных и западных районах проливные дожди. Также местами ожидаются грозы, в предгорных районах град, в высокогорной местности возможен снег.

Западный ветер будет усиливаться до 15-20 м/сек, местами - до 23-28 м/сек.

В реках повысится уровень воды, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа ожидаются кратковременные сели.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)