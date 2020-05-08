В Азербайджане выявлено 75 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 25 человек – Оперативный штаб
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане выявлено 75 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 25 человек, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 2 279 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 1 576, скончались 28 человек.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 675 лиц, из них состояние 28 человек оценивается как тяжелое, 39 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.
За прошедший период в Азербайджане был проведено 181 530 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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