В Азербайджане выявлено 75 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 25 человек – Оперативный штаб

Общество 8 мая 2020 15:46 (UTC+04:00)
В Азербайджане выявлено 75 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 25 человек – Оперативный штаб

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане выявлено 75 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 25 человек, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 2 279 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 1 576, скончались 28 человек.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 675 лиц, из них состояние 28 человек оценивается как тяжелое, 39 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период в Азербайджане был проведено 181 530 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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