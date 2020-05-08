Во Франции состоится виртуальный концерт, приуроченный к 97-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева
БАКУ/Trend/ - Посольство Азербайджана во Франции организует виртуальный концерт, приуроченный к 97-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает в пятницу Trend.
Концерт будет проведен 10 мая в Культурном центре посольства.
Программа концерта состоит из произведений азербайджанских композиторов и известных песен.
В программе исполнителями выступят: на пианино - Вургун Векилов, на флейте - Агарагим Гулиев.
Музыка, которая прозвучит в виртуальном концерте:
1. Известная азербайджанская песня - Sarı gəlin
2. Тофиг Гулиев - Səhər nəğməsi
3. Гара Гараев - Eskiz
4. Ариф Меликов - Monoloq
5. Ариф Меликов - Komdenin arzuları
6. Эмиль Афрасияб - Ataya məktub
7. Известная азербайджанская песня - Laçın
8. Гара Гараев - İnsan məskən salır
9. Известная азербайджанская песня - Küçələrə su səpmişəm
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)