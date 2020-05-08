В Азербайджане процедуру проведения экзаменов изменят с учетом коронавируса (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародованы методические указания "По профилактике коронавирусной инфекции COVİD-19 в ходе проведения экзаменов", передает в пятницу Trend.

В документе отмечено, что необходимо обеспечить онлайн-регистрацию для участия в экзаменах, в экзаменационных центрах - чистоту и дезинфекцию санузлов, работу систем механической и естественной вентиляции, освещения и канализации, соблюдение персоналом общих правил личной гигиены, дезинфекцию комнат за два дня до экзаменов, запрет на вход и выход в комнаты и залы, проветривание экзаменационных залов до и во время проведения экзаменов, установку диспенсеров для дезинфекции рук в комнатах, залах, коридорах, также обеспечить назначение в качестве экзаменационных контролеров лиц не старше 65 лет без хронических заболеваний.

С учетом ограничений на междугороднее передвижение, следует организовать проведение экзаменов на местах, также обеспечить снабжение экзаменационных центров медицинскими масками, обязательное ношение каждым участником таких масок, установку контейнеров для отходов с целью утилизации использованных участниками экзамена защитных средств, не допустить скопление близ территории экзаменационного центра сопровождающих участников экзаменов, принять меры по проверке температуры тела экзаменуемых при входе в здания.

В документ также включены такие методические указания, как недопущение прикосновения к бланкам экзаменационными контролерами, соблюдение социальной дистанции в два метра, недопущение совместного пользования канцелярским принадлежностями – ручка, карандаш и другие. Участники имеющие проблемы со здоровьем (в частности при характерных симптомах COVID-19 – повышенная температура, сухой кашель, одышка, понос) должны сообщить об этом и изолированы в отдельном помещении. Им следует вызвать скорую помощь, и проинформировать сопровождающих о состоянии здоровья.

В документе говорится, что почувствовав характерные для COVİD-19 симптомы (высокая температура, сухой кашель, одышка, понос) во время работы, сотрудник не медля должен приостановить работу, и быть изолирован в отдельной комнате. Для оказания помощи этому лицу следует немедленно обратиться в скорую помощь по номеру 103. Если работник почувствует характерные для COVİD-19 симптомы до твыхода работу, он должен сообщить об этом руководству, самоизолироваться дома и немедленно обратиться в скорую помощь. Рабочее место сотрудника с симптомами заболевания должно быть продезинфицировано, при положительном результате лабораторных тестов на COVID-19, коллегам с кем тесно контактировал инфицированный, следует незамедлительно пройти тесты, и до получения результатов оставаться в изоляции дома.

(Текст: Турал Гараджаев. Редакто: Ровшан Гусейнов)