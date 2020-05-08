Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана провел брифинг

БАКУ/Trend/ - Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана провел брифинг для представителей СМИ в связи с коронавирусом, сообщает в пятницу Trend.

На брифинге журналисты задавали интересующие их вопросы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)