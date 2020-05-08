Обнародованы новые правила для пассажиров бакинского метро (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Обнародованы новые правила пользования и поведения пассажиров в метрополитене, передает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинский метрополитен.

С целью недопущения распространения в стране пандемии коронавируса COVİD-19, и защиты здоровья граждан, деятельность Бакинского метрополитена до завершения введенного в стране особого режима карантина будет продолжена в соответствии с постановлениями, поручениями и рекомендациями Оперативного штаба при Кабинете министров.

В соответствии с «Методическими указаниями по профилактике коронавирусной инфекции в общественном транспорте» запрещается пользоваться метрополитеном, не нося медицинскую маску. Пользование медицинскими масками и соблюдение социальной дистанции пассажирами на территории станций метро, а также в вагонах, носят обязательный характер.

В соответствии с решением Кабинета министров Азербайджана от второго апреля 2020 года № 124, а также постановления Оперативного штаба при Кабинете министров в связи со смягчением ограничений, вход в станции метро будет разрешен только лицам, вышедшим из дома, получив СМС-разрешение, прошедшим регистрацию на портале icaze.e-gov.az, имеющим право на свободное передвижение на основании служебного удостоверения или разрешения с места работы. При необходимости на входах в метро температура тела пассажиров будет измеряться соответствующим оборудованием. Метрополитен будет работать в усиленном режиме, движение поездов, с учетом технических возможностей, будет обеспечено с минимальными интервалами. Для обеспечения соблюдения социальной дистанции будут использованы аудио и визуальные способы информирования. На сиденьях в вагонах и на территории метрополитена будут нанесены информативные отметки. Для того, чтобы пассажиры на входах в станции соблюдали социальную дистанцию, могли безопасно и слаженно перемещаться будут установлены указатели. Для аптек, которые работают в станциях «Бакинского метрополитена», будут созданы все условия для продажи медицинских масок.

Отметим, что согласно информации Оперативного штаба при Кабинете министров, Бакинский метрополитен возобновит работу с девятого мая 2020 года. Станции метро будут открыты для пассажиров с 06:00 до 23:59.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)