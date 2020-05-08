В Азербайджане запущен новый проект по охране водных биоресурсов (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:13)

БАКУ /Trend/ - По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения İDEA Лейлы Алиевой седьмого мая начата реализация масштабного проекта, направленного на охрану и восстановление биоресурсов внутренних водных бассейнов Азербайджана.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на Общественное объединение, проект "Богатые бассейны", который будет реализован общественным объединением IDEA совместно с министерством экологии и природных ресурсов, предусматривает увеличение естественной популяции видов рыб, обитающих в озерах и реках, расположенных в различных местах страны, в том числе выпуск в воду сотен тысяч мальков рыб различных видов, выращенных на частных и государственных рыборазводных заводах, действующих в стране, а также уменьшение уровня загрязнения внутренних водных бассейнов, принятие мер по поощрению законной и ответственной ловли рыбы.

Во время первого мероприятия, проведенного в рамках проекта "Богатые бассейны" с участием представителей Общественного объединения IDEA и министерства экологии и природных ресурсов, в озеро Нохургышлаг в Габалинском районе было выпущено 10 тысяч 50-70-граммовых мальков форели.

В ходе очередного мероприятия в рамках проекта с участием местных молодых волонтеров дельта Куры была очищена от незаконных средств лова рыбы. Предусмотрена и очистка Куры и ее берегов от различных бытовых отходов и синтетических рыболовных сетей, приводящих к массовой гибели рыб

В последние десятилетия естественная популяция осетровых и других редких видов рыб в результате негативного влияния деятельности человека оказалась под угрозой уничтожения. В связи с этим под руководством Лейлы Алиевой реализуется ряд важных инициатив по охране и восстановлению водной фауны Азербайджана и Кавказского региона.

Необходимо отметить, что начало проекта "Богатые бассейны" совпало с четырехмесячным мораторием на лов, объявленным недавно в связи с периодом нереста. В связи с этим организаторы проекта призывают всех, занимающихся промышленным ловом рыбы приостановить деятельность в этот период, отказаться от действий, препятствующих сохранению и увеличению водных ресурсов. Одновременно выражается просьба к предприятиям по разведению местных видов рыбы в Азербайджане, и желающих поддержать проект, обратиться по адресу электронной почты info@ideacampaign.org или номеру 012 497 6316.

Давайте вместе восстановим и сохраним уникальные и бесценные водные биоресурсы и хрупкую экосистему Азербайджана!

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)