МВД Азербайджана обратилось к населению в связи с возобновлением работы метро (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Находясь на территории Бакинского метрополитена, который возобновит деятельность девятого мая, в обязательном порядке необходимо использовать медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию в два метра, в целом серьезно соблюдать правила, определенные в период карантинного режима.

Об этом сообщили в пятницу Trend в пресс-службе МВД Азербайджана.

Для недопущения распространения коронавирусной инфекции Оперативный штаб при Кабинете министров ввел на территории страны особый санитарный режим.

С учетом этого, для обеспечения соблюдения установленных правил населением, полиция, а также военнослужащие внутренних войск продолжают мероприятия в Баку, а также в других городах и районах республики.

Таким образом, людям, которые в связи с получением финансовой помощи собираются около почтовых отделений, филиалов банков, управлений в столице и регионах, разъясняют правила санитарного режима, требуют соблюдать социальную дистанцию. В ходе таких мероприятий полиция и военнослужащие внутренних войск также раздают гражданам в Баку и регионах медицинские маски.

Министерство внутренних дел Азербайджана вновь требует от граждан, чтобы выходя из дома, в замкнутых помещениях, в объектах общепита, в общественном транспорте, в частности метро, деятельность которого возобновится девятого мая, в обязательном порядке использовать медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию в два метра, в целом строго следовать требованиям карантинного и санитарного режима.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)