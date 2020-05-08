На этой неделе еще 1000 семей в регионах получили наборы продовольственных товаров от Azercell (ФОТО)

БАКУ/Trend - Ведущий мобильный оператор страны ООО “Azercell Telekom” продолжает свои инициативы, направленные на поддержку азербайджанских семей, нуждающихся в особом внимании и заботе в период действия карантинного режима в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

В рамках своей стратегии по корпоративной социальной ответственности компания Azercell во вторую неделю священного месяца Рамазан организовала очередную раздачу наборов продовольственных товаров еще 1000 малоимущих семей, проживающих в регионах Азербайджана. На этот раз благотворительным проектом компании воспользовались жители Хызы, Гейчая, Гейгеля, Геранбоя, Нафталана и Дашкесана.

Наборы продовольственных товаров доставляются адресатам со стороны ООО “Азерпочт”, Министерства Транспорта, Связи и Высоких Технологий Азербайджанской Республики согласно списку малоимущих семей, заранее предоставленному Министерством Труда и Социальной Защиты Азербайджанской Республики.

Напомним, что на прошлой неделе продукты питания получили 1000 семей, проживающих в Джалилабаде, Гаджигабуле, Физули и Кедабеке в условиях социальной изоляции в связи с карантином. В целом, в период месяца Рамазан, предполагается раздача продовольствия более 4000 малоимущих семей.

Основной целью благотворительных акций, организованных компанией Azercell, является улучшение качества жизни уязвимых слоев населения в период действия особого карантинного режима в связи с пандемией COVID-19, а также поддержание ряда государственных мер, направленных на предотвращение распространения вышеуказанной инфекции.