В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане проведено 5620 тестов на коронавирус.

Об этом, как передает в пятницу Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 8-е мая.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 181 530 тестов.