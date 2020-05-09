Бакинское метро возобновило свою работу (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Станции бакинского метрополитена с сегодняшнего утра возобновили свою работу.

При входах на станции установлены железные заборы для того, чтобы пропускать пассажирам по очереди. Вход без медицинской маски запрещен, в связи с этим там размещены предупреждающие объявления.

Кроме того, во всех вестибюлях и на платформах установлены информационные табло о необходимости сохранения социальной дистанции пассажирами. Такие же предупреждающие объявления были размещены на сиденьях во всех вагонах метро.

(Автор: Самир Али. Редактор: Гюнель Зейналова)