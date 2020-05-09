Пассажиры бакинского метро должны соблюдать социальную дистанцию (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - На платформах и в вагонах бакинского метро регулярно озвучивается информация о необходимости соблюдения социальной дистанции.

Об этом сказал глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, сообщает в субботу Trend.

По его словам, несмотря на то, что регулировать вход пассажиров в вагоны и их размещение на местах невозможно, об этом написано на сиденьях: "На сиденья наклеены знаки. Работники метро рекомендуют пассажирам соблюдать дистанцию. Для пассажиров, которые едут, стоя, выделены соответствующие обозначенные места".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)