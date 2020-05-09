Сахиль Бабаев: Выплаты по соцобеспечению получили 2 млн. граждан Азербайджана (версия 2)

Общество 9 мая 2020 10:56 (UTC+04:00)
Сахиль Бабаев: Выплаты по соцобеспечению получили 2 млн. граждан Азербайджана (версия 2)

Первая версия в 10:28

БАКУ/Trend/ - Выплаты по различным видам соцобеспечения получили два миллиона граждан Азербайджана.

Об этом на брифинге в формате видеоконференции для международных организаций и представительств посольств по мерам, осуществляемым с целью поддержки занятости и социального благополучия в Азербайджане в связи с пандемией, сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает в субботу Trend.

По словам министра, в соответствии с утвержденным Планом мероприятий по выполнению распоряжения Президента Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года, на поддерживающие меры по этому документу было выделено порядка 3,5 млрд. манатов. По 12 пунктам 4 направлений Плана были проведены работы для поддержки занятости и социального благополучия, на что было выделено 600 млн. манатов.

Министр подчеркнул, что пакет социальной поддержки, реализованный только по линии минтруда, охватил свыше 4,8 млн. граждан (48% населения).

Бабаев отметил, что были сохранены рабочие места и заработные платы 1 млн. 660 тыс. наемных работников государственного и частного секторов. Также он добавил, что с начала года и по 1 мая число трудовых договоров увеличилось на 105 тысяч, а 600 тыс. безработным и неформально трудящимся лицам в связи с потерей работы из-за карантина были выданы единовременные выплаты, к оплачиваемым общественным работам должны быть привлечены до 90 тыс. человек, а работает уже 61 тыс. человек.

Министр труда и социальной защиты населения подчеркнул, что до 342 тыс. членов 82 тыс. семей обеспечены адресной государственной социальной помощью.

Он также сообщил, что были обеспечены страховые выплаты до 20 тыс. лицам, продовольственной помощью - до 100 тыс. малообеспеченных семей.

Брифинг был организован по инициативе азербайджанского представительства ООН.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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