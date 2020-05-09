Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

БАКУ/Trend/ - Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит брифинг в связи с коронавирусом для представителей СМИ, сообщает в субботу Trend.

В брифинге участвуют председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы и глава азербайджанского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханде Харманджы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)