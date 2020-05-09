Завтра в Баку будет дождливо и ветрено

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове временами пройдет дождь, местами сильный, ожидаются грозы, усиливающийся время от времени северо-западный ветер, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 10-12, днем - 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 759 до 762 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 80-90 процентов.

В районах Азербайджана завтра местами грозы, временами будет идти дождь, в отдельных местах проливные и ливневые, в предгорных районах град, в высокогорных территориях ожидается снег.

Ночью и утром туман, западный ветер временами в отдельных местах усилится.

Температура воздуха ночью - 8-13, днем - 15-20 градусов тепла, в горах ночью - 2-6, днем - 7-11 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)