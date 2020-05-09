Рамин Байрамлы: Факты инфицирования коронавирусом выявлены в Баку, Гяндже, Евлахе, Абшероне, Кюрдамире, Товузе и Ширване

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане растет число инфицирований коронавирусом, и число больных серьезно растет, сказал на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в субботу Trend.

По его словам, в основном, инфицирования выявлены в Баку, Гяндже, Евлахе, Абшероне, Кюрдамире, Товузе и Ширване.

«В основном, случаи инфицирования приходятся на долю Гянджи и Абшерона. Может быть вторая волна, что подтверждают статистические данные».

Председатель TƏBİB отметил, что рост числа больных – это результат безответственного отношения граждан к правилам.

Он добавил, что в настоящее время на лечении 771 активный больной, выздоровели 1620 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 22 больных, девять из которых подключены к аппарату ИВЛ».

По словам Байрамлы, на сегодняшний день большая часть от всех случаев заражения в Азербайджане приходится на столицу - свыше 47,5 процента.

Дальше следуют Гянджа-Газахский экономический район, на который пришлось 13,6 процента от всех случаев заражения; Аранский экономический район - 10,2 процента; Лянкяранский экономический район - 9,4 процента.

На долю Абшеронского района пришлись 5,5 процента, на Губа-Хачмазский район. - 1,8 процента, на Шеки-Загатальский и Нагорного-Ширванский экономические районы - по одному проценту. На Верхне-Карабахский и Нахчыванский экономические районы - в совокупности один процент.

Отметим, что в стране проведено 188 950 тестов и выявлено 2 242 случая заражения, а также три случая с летальным исходом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Эльдар Джанашвили, Редактор: Ровшан Гусейнов)