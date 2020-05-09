TƏBİB обратится в Оперативный штаб для введения ограничений в праздничные и выходные дни

БАКУ /Trend/ - К сожалению, социальная дистанция в местах массового скопления людей не соблюдается, сказал на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в субботу Trend.

По его словам, на основании проведенного сегодня анализа будет сделано обращение в Оперативный штаб с целью введения ограничений в праздничные и выходные дни.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)