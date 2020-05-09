Рамин Байрамлы: Показатель инфекции из-за рубежа составил 9,1%

БАКУ /Trend/ - Показатель импортированной из-за рубежа инфекции составил 9,1%.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в субботу Trend.

По его словам, показатель инфицирования по Баку составил 47,5%, по Гянджа-Газахскому региону - 13,6%, Аранскому региону - 10,2%, по Лянкярану - 9,4%.

"Показатель по импортированной из-за рубежа инфекции дает основание говорить, что граждан, доставляемых из-за рубежа, следует помещать в карантин".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)