Рамин Байрамлы: Мы наблюдаем заражение коронавирусной инфекцией в групповой форме

БАКУ /Trend/ - На первой стадии коронавирусной инфекции заражения регистрировались разрозненно. Однако сейчас мы наблюдаем заражения в групповой форме.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в субботу Trend.

По его словам, уже встречаются спорадические случаи заражения. "А это является результатом того, что люди не соблюдают социальной дистанции, не пользуются защитными масками. Поэтому мы наблюдаем заражения в групповой форме", - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)