Ханде Харманджи: Азербайджан в силах справиться с эпидемией

БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что в Западной Европе количество случаев заражений в день падает, в Восточной Европе и странах СНГ этот показатель пока что находится на стадии роста, однако Азербайджан в силах справиться с эпидемией

Об этом, как сообщает Trend с мероприятия, сказала на брифинге оперативного штаба при кабинете министров Азербайджана глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджи

Поблагодарив Президента Азербайджана Ильхама Алиева за сотрудничество с ВОЗ, она отметила, что работая в сотрудничестве с ВОЗ, Азербайджан выделяется в борьбе с пандемией на международном уровне. Так, страна дважды предоставляла помощь в размере пяти миллионов долларов США, а борьба с инфекционными заболеваниями является важным направлением в социальной политике государства.

Глава офиса ВОЗ в Азербайджане также отметила, что несмотря на то, что в Западной Европе количество случаев заражений в день падает, в Восточной Европе и странах СНГ этот показатель пока что находится на стадии роста.



Поэтому, сказала она, борьба с коронавирусом будет очень полезна, если каждый вместе с государством сделает свое дело, и на этапе постепенного ослабления режима строгого карантина будет носить медицинскую маску и держаться на расстоянии от других людей не менее одного метра.

Сейчас настало время заложить основы для устойчивой системы здравоохранения в мире. В систему здравоохранения должны быть направлены капитальные вложения, сказала представитель ВОЗ.

"Позвольте напомнить вам один момент: Сорок лет и один день назад - 8 мая, ВОЗ объявила о ликвидации оспы, что до сих пор является самым большим успехом общественного здравоохранения в истории. Сегодня мы можем победить и коронавирус, а наибольшую роль в его искоренении должно играть сотрудничество всех участников борьбы на национальном и глобальном уровнях в целом" - подытожила Харманджи