Председатель TƏBİB: Коронавирус выявлен среди соотечественников, прибывших из России (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Факты инфицирования коронавирусом выявлены среди соотечественников, недавно приехавших из России, сказал на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает в субботу Trend.

Он напомнил, что на прошлой недели спецрейсами в Азербайджан были доставлены соотечественники из Турции и России, которые размещены в отелях, они прошли обследование.

Байрамлы отметил, что 19,8% инфицированных в Баку приходится на долю Ясамальского района, но большая часть инфицированных в Насиминском районе.

Председатель Объединения подчеркнул, что 22% инфицированных в возрасте 50-59 лет, 18% - в возрасте 30-39 лет, 435 скончавшихся были в возрасте 60-69 лет, но один относился к категории 40-49 лет, у которого было длительно продолжавшееся хроническое заболевание.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )