В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане проведено 7 420 тестов на коронавирус.

Об этом, как передает в субботу Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 9-е мая.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 188 950 тестов.