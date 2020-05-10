Завтра в Азербайджане до 20 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 11 мая.

Как сообщили в воскресенье Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром будет туман, северо-западный ветер днем сменится южным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 9-11, днем - 17-20 градусов тепла, в Баку ночью - 9-11, днем - 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность - 70-80 процентов ночью, 50- 55 процентов днем.

В районах Азербайджана в некоторых местах ожидается гроза, местами дожди. Ночью и утром будет туман, ветер западный.

Температура воздуха составит ночью 7-12, днем - 15-20 градусов тепла, в горах ночью 1-6, днем 5-10 градусов тепла.