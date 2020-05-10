В Азербайджане сегодня нестабильная погода

БАКУ /Trend/ - Обнародованы фактические погодные условия на территории Азербайджана.

Как сообщили в четверг Trend в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 10 мая до полудня на территории Азербайджана наблюдались нестабильные погодные условия. В некоторых местах шел дождь, местами интенсивного характера, наблюдались грозы.

Количество выпавших осадков составили: в Балакене 32, в Загатале 22, в Агстафе 21 (39 процентов от месячной нормы), в Огузе 20, в Сарыбаше (Гах) 17, в Товузе 16 (30 процентов от месячной нормы), в Мингячевире 14 (31 процент от месячной нормы), в Шеки 13, в Гейгеле 12, в Губе 11, в Тартаре, Габале, Нафталане, Кише (Шеки), Джейранчеле 10, в Гусарах, Дашкесане 8, в Халтане, Гяндже, Садараке, Шаруре 7, в Шабрани, Барде, Ярдымлы, Гедабеке 6, в Лерике, Алтиагадже, Хахмазе, Агдаре (Ордубад) 5, в Бейлагане, Агдаме 4, в Ленкорани, Астате, Исмаиллы, Нахчывани, Зардабе, Набрани, Шахбузе 3, в Джафархане, Ордубаде 2, в Кюрдамире, Сабирабаде, Сальянах, Баку и на Апшеронском полуострове: в Сумгаите 4, в Баку на Забрате 2, в Маштаге и в Бинах 1 мм.

Порывы северо-западного ветра в Нафталане достигали 26, в Тартаре 23, Товузе,Агстафе и Гяндже 20, на Абшеронском полуострове - 15-19 метров в секунду.