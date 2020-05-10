В Азербайджане опубликовано завтрашнее расписание телеуроков по профобразованию

БАКУ/Trend/ - Опубликовано расписание телеуроков по профессиональному образованию, запланированных на 11-е мая в рамках передачи «Время урока» на канале Mədəniyyət (Культура), сообщает Trend.

Также посмотреть выпуск программы "Время урока" можно на Youtube (https://bit.ly/2WYaWU9), на странице в Facebook, а также на портале видеуроков минобразования (https://video.edu.az/).