В Азербайджане выявлено 97 случаев инфицирования коронавирусом, 30 вылечившихся, один скончался
В Азербайджане выявлено 97 новых случаев заражения COVID-19, 30 человек выздоровели, один скончался.
Как сообщает Trend, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодняшний день в стране выявлено 2 519 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 1 650, скончались 32 человека.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 837 человек, из них состояние 33 человек оценивается как тяжелое, 40 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.
За прошедший период в Азербайджане было проведено 193 411 тестов.
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