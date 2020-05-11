Экзамены по азербайджанскому языку для учеников IX классов пройдут в июне

БАКУ /Trend/ - Экзамены по азербайджанскому языку для учащихся IX классов, где обучение ведется не на азербайджанском языке, будет проведен в течение июня традиционным методом на бумажных носителях.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве образования, для выпускников XI классов секторов, где обучение ведется не на азербайджанском языке, экзамен по азербайджанскому языку будет проведен на дому в онлайн-режиме или в экзаменационных центрах посредством электронных либо бумажных носителей. Оборудование, которым будут пользоваться выпускники, желающие принять участие в экзамене на дому в онлайн-режиме, должно отвечать определенным требованиям.

Абитуриенты, подтвердившие свои заявки для приема в высшие (среднеспециальные) учебные заведения до 20 мая (абитуриенты прошлых лет), смогут принять участие в пробных экзаменах.

Экзамен по азербайджанскому языку будет проведен дважды.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)