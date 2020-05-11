В этом году число экзаменационных дней увеличится - ГЭЦ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - По сравнению с прошлыми годами, в этом году число экзаменационных дней будет больше.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала заведующая отделом Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Нигяр Гусейнова.

По ее словам, с учетом соблюдения требований санитарно-гигиенических норм в связи с коронавирусом, в этом году экзамены будут организованы в иной форме. Если прежде за одним столом могли сидеть два абитуриента, то теперь это не возможно.

"В этом году за одной партой в экзаменационных залах будет сидеть один абитуриент. Если раньше в одной аудитории сдавали экзамен порядке 30 абитуриентов, в этом году эта цифра не превысит 12-15 человек. Если раньше за один день экзамены сдавали 30 тысяч абитуриентов, то в этом году придется вдвое снизить это число. Поэтому в этом году число экзаменационных дней также будет увеличено", - уточнила Нигяр Гусейнова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)