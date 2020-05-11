Обнародовано завтрашнее расписание школьных телеуроков в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Обнародовано расписание школьных занятий на 12-е мая в рамках передачи "Время урока", транслируемой при поддержке министерства образования на телеканалах Mədəniyyət (Культура) и ARB Günəş, сообщает Trend со ссылкой на министерство.
Отметим, что с 11 марта на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş при организационной поддержке минобразования для учащихся транслируется программа "Время урока", в рамках которой пять дней в неделю проводятся телеуроки. Занятия охватывают все классы.
Министерство образования рекомендует быть внимательными к расписанию и продолжать обучение посредством программы «Время урока».
Лента новостей
Если бы люди видели тяжелобольных, то это помогло бы им осознать реальность ситуации - лечащий больных коронавирусом врач (ФOTO)
Правнук Самеда Вургуна и флейтист-виртуоз выступили во Франции с концертом, посвященным Гейдару Алиеву (ВИДЕО)
Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются по всем возможным направлениям - российский эксперт
"Лирический танец" Фикрета Амирова на гитаре! Российский музыкант поддержал Азербайджан в борьбе с коронавирусом (ВИДЕО)
Оценивание знаний учащихся будет проведено посредством платформы "Виртуальная школа" - минобразования Азербайджана
Среди "лидеров" радикальной оппозиции объявился "живой труп" - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
В Азербайджане рассматривается вопрос страхования медперсонала, задействованного в лечении больных коронавирусом
Представлена онлайн-выставка, посвященная 97-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)