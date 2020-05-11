Обнародовано завтрашнее расписание школьных телеуроков в Азербайджане

Общество 11 мая 2020 18:09 (UTC+04:00)
Обнародовано завтрашнее расписание школьных телеуроков в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародовано расписание школьных занятий на 12-е мая в рамках передачи "Время урока", транслируемой при поддержке министерства образования на телеканалах Mədəniyyət (Культура) и ARB Günəş, сообщает Trend со ссылкой на министерство.

Отметим, что с 11 марта на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş при организационной поддержке минобразования для учащихся транслируется программа "Время урока", в рамках которой пять дней в неделю проводятся телеуроки. Занятия охватывают все классы.

Министерство образования рекомендует быть внимательными к расписанию и продолжать обучение посредством программы «Время урока».

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