Объявлен прием в вузы и колледжи Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Объявлен прием в вузы и колледжи на базе полного среднего образования (11 лет) на 2020-2021 учебный год, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центр.

Прием документов в вузы проводится посредством интернета с 12 мая по 5 июня.

Участие в конкурсе платное.

В соответствии с распоряжением главы государства, участие в приемном экзамене в текущем году граждан Азербайджана (только окончивших общеобразовательные школы), впервые обратившихся для участия в приемном экзамене в вузы, будет осуществляться за счет госбюджета.

Приемный экзамен по I-IV группам специальностей вузов проводится в два тура.

Абитуриенты могут участвовать в конкурсе по одной из специальностей I-IV групп, специальностям V группы и на базе полного среднего образования по специальностям колледжей.

До 5 июня электронные заявления без обращения в Комиссию по приему документов могут подтвердить абитуриенты, окончившие общеобразовательные школы в этом году; девушки, окончившие общеобразовательные школы в 2012 и последующие годы; девушки, окончившие образовательные учреждения по первому профобразованию в 2013 и последующие годы; девушки, подавшие и подтвердившие заявления для поступления в колледжи и бакалавриат вузов в 2012 и последующие годы.